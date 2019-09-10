В Биробиджане с 14 сентября начнет работать сельскохозяйственная ярмарка

СЕГОДНЯ 03:25 2019-09-10T03:25:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане начнет работать сельскохозяйственная ярмарка. Пока у потенциальных участников этого проекта принимают заявления. К слову, о своем желании продавать товары заявили уже 60 торговцев. В планах открыть торговую площадку 14 сентября. Она будет находиться на автомобильной стоянке по адресу проспект 60-летия СССР, 1.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, ярмарка будет работать каждые выходные вплоть до 4 ноября. Отметим, что торговые места получат юридические и физические лица, которые зарегистрированы в установленном законом порядке на территории области.

На торговой площадке можно будет купить натуральную и качественную продукцию, которую сельхозпроизводители привезут из всех районов Еврейской автономии. Отметим также, что места для реализации товаров фермерам предоставят совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU