2019-09-10T03:58:05+03:00
Происшествия

Биробиджанец крушил машины лопатой и грозился убить людей

На смутьяна пожаловались сразу несколько жителей микрорайона
Александр ШТААЛЬ
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Биробиджанец крушил машины лопатой и грозился убить людейБиробиджанец крушил машины лопатой и грозился убить людейФото: Олег ЗОЛОТО
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Жители микрорайона Бумагина в Биробиджане невольно стали свидетелями дебоша. Буквально на глазах местных автовладельцев некий мужчина крушил машины штыковой лопатой. Этим же, казалось бы, безобидным орудием смутьян угрожал убить и людей.

- На нарушителя порядка пожаловались сразу же несколько жителей микрорайона, чьи машины пострадали в первую очередь. Вскоре беспокойного горожанина задержали, - прокомментировали в пресс-службе Росгвардии в ЕАО.

В итоге дебошира задержали и доставили в полицию. Его подозревают в совершении преступления «Угроза убийством». За это правонарушение максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до двух лет. Пока идет расследование, правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Дальше дело передадут в суд на рассмотрение, а служители Фемиды вынесут свой приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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