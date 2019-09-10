Хабаровск услышит «Классику рока» в режиме перезагрузки

СЕГОДНЯ 04:26 2019-09-10T04:26:11+03:00

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Местных жителей и гостей Хабаровска приглашают на уникальное мероприятие. В Хабаровской филармонии устраивают оригинальный концерт, во время которого меломаны смогут оценить оригинальное звучание. Слушатели услышат произведения Э.Л. Уэббера, Джона Леннона и Пола Маккартни в совместном исполнении Дальневосточного академического симфонического оркестра и ритм-группы концертного ансамбля «Боевое братство».

Как сообщили в Хабаровской филармонии, концерты пройдут 14, 15 и 16 сентября. Цена билета на концерт начинается от 750 рублей. Начало каждого выступлений запланировали на пять часов вечера.

Напомним, «Классика рока. Перезагрузка» - это уникальный проект, который дает возможность по новому услышать так полюбившиеся композиции известных рок-исполнителей. Кроме того, это отличный повод вспомнить о расцвете рок-культуры и ее влиянии на общество.

ИСТОЧНИК KP.RU