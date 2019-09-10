2019-09-10T04:48:09+03:00
Недвижимость

Больше двух тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды

Подачу ресурса ограничили в связи с испытаниями на ТЭЦ №1
Ольга КИВА
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Больше двух тысяч домов в Хабаровске остались без горячей водыБольше двух тысяч домов в Хабаровске остались без горячей водыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске начался второй этап отключения горячей воды. С 9 сентября в городе обезводили две тысячи 392 жилых дома, 76 учреждений, 59 медицинских и пять социальных объектов, а также 63 детских сада. Отключения коснулись в основном жителей Индустриального района, частично Железнодорожного и Центрального районов. Подачу горячей воды возобновят 22 сентября.

Как отметили в городской администрации, с 9 августа не подают горячую воду с котельной на улице Мельничной, 27А в микрорайоне «Красная речка». Это вынужденная мера в связи с резким ухудшением качества воды. Подачу ресурса возобновят после полной стабилизации качества воды.

К слову, днем ранее с улиц Хабаровска вывезли 101,9 кубометра песка и мусора. За нарушение правил парковки эвакуировали 12 автомобилей. За сутки произошли 81 авария, три пожара и одно возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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