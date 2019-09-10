В Амурском районе Хабаровского края оборвалась телефонная связь

СЕГОДНЯ 05:25 2019-09-10T05:25:13+03:00

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В Амурском районе вчера вечером, 9 сентября, оборвалась стационарная телефонная связь. В связи с этим не поступают звонки на номера, начинающиеся на 3 и 9, а также на «01», «02» и «03». Жителей района убедительно просят не паниковать и в случае необходимости воспользоваться альтернативным способом связи.

Так, в экстренных случаях местных жителей просят звонить на бесплатный номер «112» в Хабаровск. Во время обращения обязательно сообщите, что вас необходимо перевести в Амурский район, - сообщили в районной администрации.

Пока причину неполадок устанавливают.

Отметим также, что с 8 сентября по 9 сентября были нарушения в подаче электроэнергии в поселке Известковый. В этот же период не было света в селе Самболи и поселке Эльбан. Вов тором случае электричество не подавалось в дома на улицах Заводская, Вокзальная и Гоголя. В 20:45 8 сентября электроснабжение по улице Гоголя восстановили.

ИСТОЧНИК KP.RU