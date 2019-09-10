2019-09-10T05:44:19+03:00
Спорт

Игроки го из Хабаровского края взяли «серебро» на Кубке во Владивостоке

Соревнования вошли в официальную программу Внешнего экономического форума
Ольга КИВА
Поделиться:
Игроки го из Хабаровского края взяли «серебро» на Кубке во Владивостоке ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяИгроки го из Хабаровского края взяли «серебро» на Кубке во Владивостоке ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
Изменить размер текста:

Игроки го из Хабаровского края принимают поздравления после победы в соревнованиях на Кубок во Владивостоке. Представители региона смогли завоевать «серебро». К слову, соревнования вошли в официальную программу Внешнего экономического форума на Русском острове.

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, среди участников были представители из России, Японии, Кореи, Китая и Индии. К лову Кубок с собой увез игрок из Сеула Чже Ву Чонг, опередивший гроссмейстера Антона Затонских из Хабаровского края.

К слову, командный зачет определялся среди дальневосточников. Семь регионов выставили свои команды. К золотому финишу пришла сборная Якутии, хабаровчане при равенстве очков совсем немного уступили якутским игрокам. Напомним, подготовку участники проходят в секции при Дальневосточной государственной научной библиотеке в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае на полицейского напали возле реки
На Большом Шантаре в Хабаровском крае наладили почтовое сообщение
Жителей Хабаровского края и ЕАО дезинформируют о размытых скотомогильниках
Компенсация за смерть на железной дороге в Хабаровске вызвала много вопросов
Река Амур застопорила движение на Хорпинском шоссе в Комсомольске
В Хабаровском крае осудили хозяина квартиры за смерть в подъезде
В Амурском районе Хабаровского края оборвалась телефонная связь
Больше двух тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
Хабаровск услышит «Классику рока» в режиме перезагрузки
Биробиджанец крушил машины лопатой и грозился убить людей
В Биробиджане с 14 сентября начнет работать сельскохозяйственная ярмарка
Переселение из барака в Комсомольске не обошлось без уголовщины
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 10 сентября 2019 года, 827 сантиметров
В Хабаровске проведут тотальную санитарную чистку
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 10 сентября 2019 года, 588 сантиметров
У хабаровской молодежи появилась ступенька к выбору профессии
Погода в Хабаровске на 10 сентября 2019 года: +20, возможен небольшой дождь
Открытая тренировка сборной России по прыжкам на батуте прошла в Хабаровске
Ждал, пока утонет: в Хабаровском крае вынесли приговор рыбаку-убийце
В Хабаровском крае продолжают держать оборону шелкопряда