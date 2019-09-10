СЕГОДНЯ 05:44 2019-09-10T05:44:19+03:00

Игроки го из Хабаровского края взяли «серебро» на Кубке во Владивостоке ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

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Игроки го из Хабаровского края принимают поздравления после победы в соревнованиях на Кубок во Владивостоке. Представители региона смогли завоевать «серебро». К слову, соревнования вошли в официальную программу Внешнего экономического форума на Русском острове.

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, среди участников были представители из России, Японии, Кореи, Китая и Индии. К лову Кубок с собой увез игрок из Сеула Чже Ву Чонг, опередивший гроссмейстера Антона Затонских из Хабаровского края.

К слову, командный зачет определялся среди дальневосточников. Семь регионов выставили свои команды. К золотому финишу пришла сборная Якутии, хабаровчане при равенстве очков совсем немного уступили якутским игрокам. Напомним, подготовку участники проходят в секции при Дальневосточной государственной научной библиотеке в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU