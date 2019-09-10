Игроки го из Хабаровского края взяли «серебро» на Кубке во Владивостоке
Игроки го из Хабаровского края принимают поздравления после победы в соревнованиях на Кубок во Владивостоке. Представители региона смогли завоевать «серебро». К слову, соревнования вошли в официальную программу Внешнего экономического форума на Русском острове.
Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, среди участников были представители из России, Японии, Кореи, Китая и Индии. К лову Кубок с собой увез игрок из Сеула Чже Ву Чонг, опередивший гроссмейстера Антона Затонских из Хабаровского края.
К слову, командный зачет определялся среди дальневосточников. Семь регионов выставили свои команды. К золотому финишу пришла сборная Якутии, хабаровчане при равенстве очков совсем немного уступили якутским игрокам. Напомним, подготовку участники проходят в секции при Дальневосточной государственной научной библиотеке в Хабаровске.
ИСТОЧНИК KP.RU