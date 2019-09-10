В Хабаровском крае осудили хозяина квартиры за смерть в подъезде

СЕГОДНЯ 06:40 2019-09-10T06:40:02+03:00

Погибшим был гость, который пришел к осужденному и напился у него

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В Хабаровском крае вынесли приговор 38-летнему жителю Николаевска-на-Амуре. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- Из материалов дела следует, что в августе прошлого года к осужденному в гости пришел пострадавший. Месте они выпили, через какое-то время визитер уснул. Хозяин квартиры сначала просил уйти приятеля, но тот был очень пьян и не мог этого сделать. Тогда фигурант жестоко избил мужчину и выволок его в подъезд, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Позже бездыханное тело обнаружили соседи, которые и сообщили об инциденте в полицию. Во время расследования теперь уже осужденный не признал свою вину. Также он заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, которые признали мужчину виновным. Согласно приговору ранее судимый фигурант проведет колонии строгого режима 14,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU