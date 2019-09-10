2019-09-10T07:00:47+03:00
Общество

Река Амур застопорила движение на Хорпинском шоссе в Комсомольске

В связи с этим скорректировали график работы движения автобуса №28
Александр ШТААЛЬ
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Река Амур застопорила движение на Хорпинском шоссе в КомсомольскеРека Амур застопорила движение на Хорпинском шоссе в КомсомольскеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Комсомольске-на-Амуре сохраняется неблагополучная гидрообстановка. По данным управления ГОЧС администрации города, уровень реки сегодня утром, 10 сентября зафиксировали на отметке 827 сантиметров. Вода постепенно захватывает городскую сушу. Так, Амур уже перелился на Хорпинском шоссе, из-за чего возникли сложности с проездом на этой трассе.

- В целях безопасности решили скорректировать движение автобуса № 28. Теперь общественный транспорт этого маршрута будет курсировать только до Речного порта. Подвоз жителей поселка Хорпинский организуют пассажирскими транспортными средствами до остановки «Речной порт» и обратно, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Жителей города убедительно просят не поддаваться панике и сохранять бдительность. По прогнозам гидрологов, к 12 сентября уровень реки может подняться до 840 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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