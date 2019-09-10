2019-09-10T07:31:59+03:00
Общество

Компенсация за смерть на железной дороге в Хабаровске вызвала много вопросов

Родственникам погибшей заплатили больше начальной суммы только после вмешательства прокуратуры
Александр ШТААЛЬ
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Компенсация за смерть на железной дороге в Хабаровске вызвала много вопросовКомпенсация за смерть на железной дороге в Хабаровске вызвала много вопросовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске закончились разбирательства по поводу компенсации родственникам погибшей на железной дороге женщины. На иждивении пострадавшей находились мать-пенсионерка, инвалид 2 группы, и несовершеннолетняя дочь.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, уголовные дела по факту случившегося не возбуждали. Так как не было состава преступления нив действиях в действиях сотрудников железнодорожной компании, ни в действиях самой потерпевшей.

Позже родственницы погибшей обратились в суд и добились выплаты компенсации. В пользу близких взыскали 70 тысяч рублей. Однако прокурор не согласился с таким решением и подал апелляцию. К слову, сами истицы живут в сельской местности, и, по всей видимости, не смогли вовремя воспользоваться юридической помощью для составления апелляционной жалобы. Поэтому пришлось вмешаться представителю ведомства.

Итог этого разбирательства - судебная коллегия увеличила компенсацию морального вреда в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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