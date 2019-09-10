2019-09-10T07:56:30+03:00
Общество

Жителей Хабаровского края и ЕАО дезинформируют о размытых скотомогильниках

В мессенджерах распространяют сообщения не пить воду из-под крана, потому что она якобы заражена
Ольга КИВА
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Жителей Хабаровского края и ЕАО дезинформируют о размытых скотомогильникахЖителей Хабаровского края и ЕАО дезинформируют о размытых скотомогильникахФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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По Хабаровскому краю и Еврейской автономии прокатилась информационная волна, которая посеяла некоторую панику среди местных жителей. Через мессенджеры распространяется информация о размытых во время паводка скотомогильниках. Якобы из-за этого вода из-под крана заражена и поэтому пить ее нельзя.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю, данная информация не достоверна. Скотомогильники в зону подтопления не попали. Также распространяется ложная информация о чуме в Амуре. Жителей регионов убедительно просят не паниковать и не реагировать на эту информацию. В управлении контролируют экологическую ситуацию.

Напомним, что, начиная с 2016 года, в Хабаровском крае ежегодно обследуют действующие и недействующие (законсервированные) скотомогильники. Так, в регионе сейчас 11 захоронений, а в Еврейской автономии – два. Все они расположены на возвышенной территории, удалены от воды на расстояние более тысячи метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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