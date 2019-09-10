На Большом Шантаре в Хабаровском крае наладили почтовое сообщение

СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-10T08:29:35+03:00

Желающие могут отправить весточки из северного рая с помощью единственного почтового ящика на острове

Изменить размер текста: A A

На острове Большой Шантар в Хабаровском крае появился передвижной почтовый ящик. Это не просто атрибут, а возможность порадовать друзей и близких весточкой из северного рая. Посетители нацпарка могут, например, отправить открытку, на которой изображены местные природные достопримечательности.

- На выбор есть виды скалы «Арка», пейзажи острова Южный, местные обитатели – кольчатая нерпа и косатки. Идея возникла не сама по себе, а исключительно исходя из пожеланий самих посетителей. Раньше многие хотели отправить весточку. Были и такие, кто просто оставляли себе на память открытку со штампом, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим, что корреспонденцию из почтового ящика на острове Большой Шантар сначала доставляют в Хабаровск. Из краевой столицы весточки уже рассылают адресатам. Первые сообщения готовы к отправке.

ИСТОЧНИК KP.RU