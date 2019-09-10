В Хабаровском крае на полицейского напали возле реки

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-10T08:58:16+03:00

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На севере Хабаровского края случился небольшой конфуз. В Охотском районе полицейский оказался в эпицентре скандальных событий. Пока известно, что на него напали во время рейда. Известно, что пострадавший патрулировал прибрежную территорию близ реки Кухтуй, когда с ним случилась эта неприятность.

- На данный момент известно, что пострадавший участковый уполномоченный. Тех, кто на него напал сейчас разыскивают. Для этого создали следственно-оперативную группу и проводят масштабные оперативно- поисковые мероприятия, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Разбирательства по этому делу сейчас продолжаются. Предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего, найти нападавших, и, если действительно окажутся виноватыми, призвать к ответу. Идет служебная проверка по факту случившегося. По результату будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU