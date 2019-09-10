В Комсомольске огласили итог выборов главы города и депутатов Гордумы

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-10T09:29:12+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре огласили результаты выборов главы города и депутатов городской Думы. Напомним, всего на избирательные участки 8 сентября пришли 65 тысяч 108 человек, то есть 35,19 процентов от всего количества избирателей.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, чаще всего мэром города местные жители видели Александра Жорника. За него проголосовали 36 тысяч 221 человек. На втором месте оказался Александр Ильин, которого выбрали 15 тысяч 695 избирателей. За Алексея Разина отдали голоса восемь тысяч 476 человек.

Что касается кандидатов в депутаты Гордумы, ситуация сложилась следующим образом. В округах №1 Дроздова Елена, №2 - Скальская Ирина, № 3 - Козырева Вероника, № 4 - Пудов Сергей, № 5- Васильев Алексей. Далее по порядку в округах № 6 - Таранда Владислав, № 7 - Симаков Алексей, № 8 - Пешков Олег, № 9 – Гинзбург Владимир, № 10 – Савин Виталий, № 11 – Каткова Елена, № 12 – Костина Татьяна, № 13 – Старынин Владимир, № 14 – Сухоплюев Владислав. Сивков Павел от округа №15, Бочарников Виктор -№ 16, Тачалов Михаил - № 17, Плевако Сергей – №18.

В округах с номерами от 19 до 25 Скорикова Екатерина, Сологуб Вера, Осауленко Станислав, Наконечников Олег, Новиков Антон, Вершинин Александр, Ширяев Павел.

ИСТОЧНИК KP.RU