2019-09-10T10:25:59+03:00
Происшествия

Автолюбительница врезалась в дерево в центре Хабаровска

Женщине после аварии понадобилась помощь врачей
Александр ШТААЛЬ
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Автолюбительница врезалась в дерево в центре ХабаровскаАвтолюбительница врезалась в дерево в центре ХабаровскаФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие сутки, 9 сентября, в Хабаровске случилась авария, в которой пострадала водитель машины. Женщина ехала на своем Nissan March по улице Ленинградской, но в какой-то момент не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Как сообщил информированный источник, сама автолюбительница сильно ударилась во время аварии. Ей понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, ссадина левого колена, травмировано правое предплечье.

В отношении женщины составили административные протоколы за отсутствие страховки, нетрезвую езду и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью.

Автолюбителей и пешеходов в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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