2019-09-10T11:05:12+03:00
Общество

Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий возглавил Крестный ход в Якутске

Верующие прошли от Преображенского собора к памятнику основателя Якутска Петру Бекетову
Александр ШТААЛЬ
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Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий возглавил Крестный ход в Якутске ФОТО: Якутская епархияМитрополит Хабаровский и Приамурский Артемий возглавил Крестный ход в Якутске ФОТО: Якутская епархия
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Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий принял участие в Крестной ходе в Якутске. Столь важному гостю города доверили ответственное дело – возглавить шествие. Верующие прошли от Преображенского собора к памятнику основателю Якутска Петру Бекетову. Среди шествующих был и глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

- После шествия прошли богослужения, прочитали проповедь, архипастыри обменялись памятными подарками. Также священнослужители совершили литию, а после этого продолжили общение в епархиальном управлении на темы миссионерской, переводческой и издательской деятельности епархии, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Во время своего визита в Якутск владыка побывал в Якутской духовной семинарии, в музее истории Православия, Свято-Иннокентьевском домовом храме и помещениях семинарии. Он успел пообщаться с преподавателями и студентами, рассказал историю своего духовного пути и ответил на вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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