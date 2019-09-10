2019-09-10T11:32:25+03:00
Общество

Хабаровск в очередной раз почистили бульдозерами от самостроев

На этот раз под колеса пошли пять незаконных строений
Ольга КИВА
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Хабаровск в очередной раз почистили бульдозерами от самостроевХабаровск в очередной раз почистили бульдозерами от самостроевФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске избавили от очередной порции самостроев. Так, по под колесами бульдозеров оказали пять нежилых помещений и пристроек к зданиям. Сейчас по восьми объектам капитального принимают решение о сносе.

- Проверки проводят специалисты городского департамента архитектуры и землепользования совместно с комитетами по управлению районами. Основная задача найти земельные участки, которые некоторые граждане используют не имея на то разрешения. Если подобный случай выявляю, то материалы в дальнейшем отправляют в Росреестр, где уже принимают меры, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В качестве наказания нарушителям могут выдать предписание или выписать штраф. В целом в Хабаровске смогли выявить 23 нарушения в области самовольного строительства, реконструкции помещений, использования земельных участков. Исполнительные производства открыты пока только по семи зданиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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