В Комсомольске дешевле распродают имущество типографии

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-10T09:59:18+03:00

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Имущество комсомольской типографии собираются продавать с аукциона, который состоится 7 октября этого года. На сегодняшний день известно, что стоимость комплекса снизили на 30 процентов. Это максимально возможная скидка.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, предприятие перестало работать три года назад. Сейчас среди его имущества земельный участок, четырехэтажное здание и пять складских помещений. Именно их и собираются реализовать. К слову, участок находится в центре Комсомольска-на-Амуре площадью. Его площадь 7,7 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день имущество оцениваются в общей сложности в 12,8 миллионов рублей. Обременений на нем нет. Заявки на участие в аукционе принимают до 3 октября 2019 года по адресу: Хабаровск, улица Серышева, 31, кабинет 24 (Здание АО «Хабаровская краевая типография»). Аукцион пройдет здесь же. Для участия нужно внести задаток в 640 тысяч рублей.

Более подробная информация по телефону 8-914-544-48-89.

ИСТОЧНИК KP.RU