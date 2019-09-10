2019-09-10T09:59:18+03:00
Общество

В Комсомольске дешевле распродают имущество типографии

Аукцион состоится 7 октября этого года
Ольга КИВА
Поделиться:
В Комсомольске дешевле распродают имущество типографииВ Комсомольске дешевле распродают имущество типографииФото: Вячеслав РЕУТОВ
Изменить размер текста:

Имущество комсомольской типографии собираются продавать с аукциона, который состоится 7 октября этого года. На сегодняшний день известно, что стоимость комплекса снизили на 30 процентов. Это максимально возможная скидка.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, предприятие перестало работать три года назад. Сейчас среди его имущества земельный участок, четырехэтажное здание и пять складских помещений. Именно их и собираются реализовать. К слову, участок находится в центре Комсомольска-на-Амуре площадью. Его площадь 7,7 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день имущество оцениваются в общей сложности в 12,8 миллионов рублей. Обременений на нем нет. Заявки на участие в аукционе принимают до 3 октября 2019 года по адресу: Хабаровск, улица Серышева, 31, кабинет 24 (Здание АО «Хабаровская краевая типография»). Аукцион пройдет здесь же. Для участия нужно внести задаток в 640 тысяч рублей.

Более подробная информация по телефону 8-914-544-48-89.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровск не получил обещанный проект ремонта улицы Тихоокеанской
Хабаровск в очередной раз почистили бульдозерами от самостроев
Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий возглавил Крестный ход в Якутске
Автолюбительница врезалась в дерево в центре Хабаровска
В Комсомольске огласили итог выборов главы города и депутатов Гордумы
В Хабаровском крае на полицейского напали возле реки
На Большом Шантаре в Хабаровском крае наладили почтовое сообщение
Жителей Хабаровского края и ЕАО дезинформируют о размытых скотомогильниках
Компенсация за смерть на железной дороге в Хабаровске вызвала много вопросов
Река Амур застопорила движение на Хорпинском шоссе в Комсомольске
В Хабаровском крае осудили хозяина квартиры за смерть в подъезде
Игроки го из Хабаровского края взяли «серебро» на Кубке во Владивостоке
В Амурском районе Хабаровского края оборвалась телефонная связь
Больше двух тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
Хабаровск услышит «Классику рока» в режиме перезагрузки
Биробиджанец крушил машины лопатой и грозился убить людей
В Биробиджане с 14 сентября начнет работать сельскохозяйственная ярмарка
Переселение из барака в Комсомольске не обошлось без уголовщины
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 10 сентября 2019 года, 827 сантиметров
В Хабаровске проведут тотальную санитарную чистку
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 10 сентября 2019 года, 588 сантиметров
У хабаровской молодежи появилась ступенька к выбору профессии
Погода в Хабаровске на 10 сентября 2019 года: +20, возможен небольшой дождь
Открытая тренировка сборной России по прыжкам на батуте прошла в Хабаровске
Ждал, пока утонет: в Хабаровском крае вынесли приговор рыбаку-убийце
В Хабаровском крае продолжают держать оборону шелкопряда