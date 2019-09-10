2019-09-10T12:06:44+03:00
Общество

Хабаровск не получил обещанный проект ремонта улицы Тихоокеанской

Из-за этого сорвался сам процесс реконструкции дороги
Ольга КИВА
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Хабаровск не получил обещанный проект ремонта улицы ТихоокеанскойХабаровск не получил обещанный проект ремонта улицы ТихоокеанскойФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске сорвался ремонт дороги на улице Тихоокеанской из-за проектировщиков. Компания, которая получила контракт на выполнение этой услуги, не справилась с поставленной задачей и не предоставила проект. Теперь она находится в реестре недобросовестных поставщиков услуг.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, на реконструкцию этой трассы выделили больше 100 миллионов рублей. Теперь эти деньги направят на ремонт других дорог. Например, на улице Сигнальной, Вяземской, Данчука, Знаменщикова, Комсомольской, Кочнева, Панфиловцев и Хасановской. Дорожники приведут их в порядок в текущем году и одновременно с этим закажут новый проект реконструкции улицы Тихоокеанской.

Напомним, сейчас на улице Выборгской идут работы по ремонту дороги. Дорожники почти закончили укладывать нижний слой асфальтового покрытия. Закончить здесь ремонт планируют 31 октября, хотя подрядчик намерен сдать объект досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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