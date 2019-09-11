СЕГОДНЯ 00:57 2019-09-11T00:57:42+03:00

Погода в Хабаровске на 11 сентября 2019 года: +19, небольшой дождь Фото: Алексей ФОКИН

Осадки ожидаются и в столице Еврейской автономии

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью +8+10. Днем +18+20.

В Хабаровске небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +9-11. Днем +17+19.

В Бикине без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +18+20.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +16+18.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +15+17.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +17+19.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU