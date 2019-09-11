Погода в Хабаровске на 11 сентября 2019 года: +19, небольшой дождь
В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью +8+10. Днем +18+20.
В Хабаровске небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +9-11. Днем +17+19.
В Бикине без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.
В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +18+20.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +16+18.
В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +15+17.
В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +17+19.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +14+16.
ИСТОЧНИК KP.RU