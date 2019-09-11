Переезд на улице Советской в Биробиджане закроют на сутки

СЕГОДНЯ 01:26 2019-09-11T01:26:48+03:00

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В Биробиджане временно ограничат движение на железнодорожном переезде на улице Советской. Это вынужденная мера в связи с укладкой трубы, которая нужна для пропуска паводковых вод с поселков Грузовое и Восточный.

Как уточнили в городской администрации, работы начнутся 14 сентября в 18:00 и будут длиться до двух часов дня 15 сентября. Такой режим выбрали, чтобы не доставлять горожанам много неудобств. Что касается дачных маршрутов, то в эти дни будут курсировать автобусы меньшего класса. Движение всего автотранспорта перенаправили через улицу Смидовичскую.

Жителям города приносят извинения за доставленный дискомфорт. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Это необходимая мера, чтобы спасти от воды поселки, в которых живут около трех тысяч человек. Автолюбителей убедительно просят принять информацию к сведению при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU