2019-09-11T02:09:50+03:00
Общество

Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 11 сентября 2019 года, 580 сантиметров

В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10-15 сантиметров
Ольга КИВА
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Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 11 сентября 2019 года, 580 сантиметровУровень Амура у Хабаровска сегодня, 11 сентября 2019 года, 580 сантиметровФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Сегодня утром, 11 сентября, уровень воды в Амуре зафиксировали на отметке в 580 сантиметров. Гидрологическая обстановка в краевой столице постепенно стабилизируется. По прогнозам гидрологов, в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10-15 сантиметров.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, выше отметки опасного явления сейчас вода в Амуре от села Елабуга до села Богородское. В пределах неблагоприятного явления держится вода в Амуре в Ульчском районе, а также на реке Уссури в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах.

Отметим также, что на участке Амура от Хабаровска до села Троицкое отмечают слабый спад, ниже до устья, наоборот, подъем на 4-16 сантиметров в сутки. У Комсомольска-на- Амуре спад воды ожидается 13-14 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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