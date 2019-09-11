Мэр Биробиджана не ответил на обращение и получил штраф

СЕГОДНЯ 02:24 2019-09-11T02:24:42+03:00

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Мэр Биробиджана оказался в зоне пристального внимания прокуратуры. Причиной тому стали обращения, на которые в администрации не ответили вовремя. По предварительной информации, в мэрию поступили два заявления от некоммерческой организации о предоставлении в аренду муниципального имущества на льготных условиях. Однако чиновники не торопились с ответом.

- Во время проверки подтвердился факт нарушения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. На обращения в администрации не ответили в отведенный для этого срок, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как результат, в адрес мэра областного центра внесла представление об устранении выявленных нарушений с требованием обеспечить рассмотрение обращений. В отношении указанного должностного лица возбудили два административных дела. Их рассмотрели и решили в качестве наказания назначить мэру штраф в 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU