2019-09-11T02:24:42+03:00
Общество

Мэр Биробиджана не ответил на обращение и получил штраф

Александру Головатому придется заплатить за ошибку 10 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Мэр Биробиджана не ответил на обращение и получил штрафМэр Биробиджана не ответил на обращение и получил штрафФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Биробиджана оказался в зоне пристального внимания прокуратуры. Причиной тому стали обращения, на которые в администрации не ответили вовремя. По предварительной информации, в мэрию поступили два заявления от некоммерческой организации о предоставлении в аренду муниципального имущества на льготных условиях. Однако чиновники не торопились с ответом.

- Во время проверки подтвердился факт нарушения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. На обращения в администрации не ответили в отведенный для этого срок, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как результат, в адрес мэра областного центра внесла представление об устранении выявленных нарушений с требованием обеспечить рассмотрение обращений. В отношении указанного должностного лица возбудили два административных дела. Их рассмотрели и решили в качестве наказания назначить мэру штраф в 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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