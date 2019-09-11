2019-09-11T02:53:26+03:00
Происшествия

Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 11 сентября 2019 года, 829 сантиметров

По прогнозам гидрологов, ожидается незначительный подъем
Ольга КИВА
Поделиться:
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 11 сентября 2019 года, 829 сантиметровУровень Амура у Комсомольска сегодня, 11 сентября 2019 года, 829 сантиметровФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 11 сентября, уровень Амура у Комсомольска зафиксировали на отметке 829 сантиметров. По прогнозам гидрологов, в течение суток ожидается подъем реки еще на два сантиметра. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города.

Ранее сообщалось, что пик паводка придется на 12 сентября. Согласно предыдущим прогнозам, река могла подняться до 840 сантиметров. Также эксперты предрекают, что у города Юности начало спада воды ожидается 13-14 сентября.

Отметим, что у краевой столицы уровень Амура сегодня утром был на отметке 580 сантиметров. Гидрологическая обстановка постепенно стабилизируется. Также отмечают слабый спад на участке Амура от Хабаровска до села Троицкое.

Выше отметки опасного явления сейчас вода в Амуре от села Елабуга до села Богородское. В пределах неблагоприятного явления держится вода в Амуре в Ульчском районе, а также на реке Уссури в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Потоп в Хабаровском крае 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ошибка водителя чуть не погубила две человеческие жизни в Хабаровске
Прохожий в Биробиджане показал фокус с наркотиками в рукаве
Энергетики в Хабаровском крае жестко пройдутся по должникам
Стали известны подробности взрыва газа в поселке Волочаевка-2 в ЕАО
Зооцентру в Комсомольске нужна помощь в спасении животных от голода
Инклюзивную школу в Хабаровском крае признали одной из лучших в России
Мэр Биробиджана не ответил на обращение и получил штраф
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 11 сентября 2019 года, 580 сантиметров
Переезд на улице Советской в Биробиджане закроют на сутки
Погода в Хабаровске на 11 сентября 2019 года: +19, небольшой дождь
Хабаровск не получил обещанный проект ремонта улицы Тихоокеанской
Хабаровск в очередной раз почистили бульдозерами от самостроев
Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий возглавил Крестный ход в Якутске
Автолюбительница врезалась в дерево в центре Хабаровска
В Комсомольске дешевле распродают имущество типографии
В Комсомольске огласили итог выборов главы города и депутатов Гордумы
В Хабаровском крае на полицейского напали возле реки