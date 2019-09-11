СЕГОДНЯ 02:53 2019-09-11T02:53:26+03:00

Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 11 сентября 2019 года, 829 сантиметров Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

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Сегодня утром, 11 сентября, уровень Амура у Комсомольска зафиксировали на отметке 829 сантиметров. По прогнозам гидрологов, в течение суток ожидается подъем реки еще на два сантиметра. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города.

Ранее сообщалось, что пик паводка придется на 12 сентября. Согласно предыдущим прогнозам, река могла подняться до 840 сантиметров. Также эксперты предрекают, что у города Юности начало спада воды ожидается 13-14 сентября.

Отметим, что у краевой столицы уровень Амура сегодня утром был на отметке 580 сантиметров. Гидрологическая обстановка постепенно стабилизируется. Также отмечают слабый спад на участке Амура от Хабаровска до села Троицкое.

Выше отметки опасного явления сейчас вода в Амуре от села Елабуга до села Богородское. В пределах неблагоприятного явления держится вода в Амуре в Ульчском районе, а также на реке Уссури в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах.

ИСТОЧНИК KP.RU