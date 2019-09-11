Зооцентру в Комсомольске нужна помощь в спасении животных от голода

СЕГОДНЯ 03:53 2019-09-11T03:53:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Комсомольска просят помочь питомцам зооцентра «Питон». Паводок не обошел стороной это место, уничтожив всю кормовую базу. Так, вода смыла все сено, которое работники зооцентра смогли заготовить на зиму. Всех, кому не безразлична судьба животных, очень просят помочь кормами.

Как сообщили в экологическом центре, также нужны доски, чтобы доделать настилы и поднять домики. Сейчас очень сложная ситуация на территории Силинского парка, где расположена вторая территория зоопарка, но животные в безопасности. Пока из радостных событий только тот факт, что уровень воды сократился на 20 сантиметров.

Отметим также, что в зооцентре «Питон» сейчас активно принимают в качестве помощи не только корма и доски, но и деньги с продуктами. К слову, большую часть денег в учреждении потратили на насосы, шланги и спецодежду.

ИСТОЧНИК KP.RU