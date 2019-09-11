Прохожий в Биробиджане показал фокус с наркотиками в рукаве

СЕГОДНЯ 05:28 2019-09-11T05:28:11+03:00

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Правоохранителям в Биробиджане довелось увидеть один фокус – из рукава подозрительного прохожего выпал шприц с гашишным маслом. Это произошло, когда горожанин тряс руками во время разговора со стражами порядка.

- На этого гражданина обратили внимание не просто так. При виде патрульных он стал заметно нервничать, сменил направление движения, ускорил шаг, начал оглядываться. На всякий случай его решили проверить, - рассказали в пресс-службе Россгвардии в ЕАО.

Как выяснилось позже, ранее 35-летнего фигуранта уже привлекали к административной ответственности за потребление психотропных веществ. При этом во время разговора сам задержанный признался, что у него есть наркотики, поэтому и шприц из рукава выпал не случайно. Сознавшегося гражданина вскоре доставили в полицию. Вес изъятого вещества составил 1,68 граммов. В отношении фигуранта завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU