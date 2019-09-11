Энергетики в Хабаровском крае жестко пройдутся по должникам

СЕГОДНЯ 04:51 2019-09-11T04:51:57+03:00

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Энергетики в Хабаровском крае ужесточают работу с должниками, а именно начинают массовые отключения электроэнергии. Так, до конца сентября собираются обесточить квартиры больше 6,6 тысяч собственников. Речь идет преимущественно о жителях Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Амурска. Общий долг неплательщиков оценивают почти в 11 миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт», больше всего должников в краевой столице. Так, больше полутора тысяч человек проживают в Индустриальном районе, 1,4 тысяч человек - в Центральном, 975 человек - в Железнодорожном и 900 человек - в Краснофлотском районах. Неплательщикам настоятельно рекомендуют оплатить задолженность или хотя бы заключить соглашение о реструктуризации долга.

Отметим, что некоторые отключенные граждане пытаются самостоятельно подключиться к электросети. Однако это тоже нарушение, за которое можно получить штраф. Для физических лиц он составляет от 10 до 15 тысяч рублей, при повторном подключении – от 15 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU