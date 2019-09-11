Ошибка водителя чуть не погубила две человеческие жизни в Хабаровске
В минувшие сутки, 10 сентября, на проспекте 60-летия Октября случилась авария. По предварительной информации водитель автомобиля Isuzu Еlf двигался по дороге. В какой-то момент случилось столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Toyota Premio, который после удара начал двигаться непроизвольно, выехал на «встречку» и врезался в автомобиле УАЗ Патриот.
Как сообщил информированный источник, у пассажира Toyota Premio диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Водитель УАЗ Патриот, отделался закрытым переломом третьего пальца правой стопы.
В отношении водителя Isuzu Еlf составили административный протокол, а также собираются возбуждать административное дело.
Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, не забывайте, что маленькая ошибка во время управления автомобилем может привести к большой трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU