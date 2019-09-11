СЕГОДНЯ 05:59 2019-09-11T05:59:53+03:00

Ошибка водителя чуть не погубила две человеческие жизни в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие сутки, 10 сентября, на проспекте 60-летия Октября случилась авария. По предварительной информации водитель автомобиля Isuzu Еlf двигался по дороге. В какой-то момент случилось столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Toyota Premio, который после удара начал двигаться непроизвольно, выехал на «встречку» и врезался в автомобиле УАЗ Патриот.

Как сообщил информированный источник, у пассажира Toyota Premio диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Водитель УАЗ Патриот, отделался закрытым переломом третьего пальца правой стопы.

В отношении водителя Isuzu Еlf составили административный протокол, а также собираются возбуждать административное дело.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, не забывайте, что маленькая ошибка во время управления автомобилем может привести к большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU