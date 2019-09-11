2019-09-11T05:59:53+03:00
Происшествия

Ошибка водителя чуть не погубила две человеческие жизни в Хабаровске

Среди пострадавших пассажир первого поврежденного автомобиля и водитель второй машины
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Ошибка водителя чуть не погубила две человеческие жизни в ХабаровскеОшибка водителя чуть не погубила две человеческие жизни в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В минувшие сутки, 10 сентября, на проспекте 60-летия Октября случилась авария. По предварительной информации водитель автомобиля Isuzu Еlf двигался по дороге. В какой-то момент случилось столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Toyota Premio, который после удара начал двигаться непроизвольно, выехал на «встречку» и врезался в автомобиле УАЗ Патриот.

Как сообщил информированный источник, у пассажира Toyota Premio диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Водитель УАЗ Патриот, отделался закрытым переломом третьего пальца правой стопы.

В отношении водителя Isuzu Еlf составили административный протокол, а также собираются возбуждать административное дело.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, не забывайте, что маленькая ошибка во время управления автомобилем может привести к большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уроки в хабаровской школе сорвались из-за эвакуации
Цепная собака покусала четырехлетнюю девочку в Комсомольске
В Хабаровском крае общими усилиями собрали к школе почти 14 тысяч детей
В Хабаровском крае пристальней следят за мясом из-за африканской чумы
В Хабаровском крае хотят знать мнение молодых мам о профобучении в декрете
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам до 8,9% годовых
Ущерб от паводка в Еврейской автономии оценили в два миллиарда рублей
На Хабаровской ТЭЦ№1 отремонтируют оборудование
В Хабаровске пройдет чемпионат профмастерства «Абилимпикс»
Подтопленцам из ЕАО через суд придется добиваться выплаты компенсаций
Прохожий в Биробиджане показал фокус с наркотиками в рукаве
Энергетики в Хабаровском крае жестко пройдутся по должникам
Стали известны подробности взрыва газа в поселке Волочаевка-2 в ЕАО
Зооцентру в Комсомольске нужна помощь в спасении животных от голода
Инклюзивную школу в Хабаровском крае признали одной из лучших в России
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 11 сентября 2019 года, 829 сантиметров
Мэр Биробиджана не ответил на обращение и получил штраф
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 11 сентября 2019 года, 580 сантиметров
Переезд на улице Советской в Биробиджане закроют на сутки
Погода в Хабаровске на 11 сентября 2019 года: +19, небольшой дождь
Хабаровск не получил обещанный проект ремонта улицы Тихоокеанской
Хабаровск в очередной раз почистили бульдозерами от самостроев
Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий возглавил Крестный ход в Якутске
Автолюбительница врезалась в дерево в центре Хабаровска
В Комсомольске дешевле распродают имущество типографии
В Комсомольске огласили итог выборов главы города и депутатов Гордумы
В Хабаровском крае на полицейского напали возле реки