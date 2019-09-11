2019-09-11T06:26:12+03:00
Общество

Подтопленцам из ЕАО через суд придется добиваться выплаты компенсаций

Из-за отсутствия регистрации по месту жительства придется доказывать факт проживания в подтопленных домах
Александр ШТААЛЬ
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Подтопленцам из ЕАО через суд придется добиваться выплаты компенсацийПодтопленцам из ЕАО через суд придется добиваться выплаты компенсацийФото: Мария ЛЕНЦ
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В Еврейской автономии не все подтопленцы беспрепятственно смогут получить компенсации причиненного водной стихией ущерба. Как выяснилось, некоторые пострадавшие не имели регистрации по месту жительства. Это оказалось серьезным препятствием для оказания финансовой поддержки местных жителей. Законом определено, что выплаты производят только на основании документального подтверждения права на жилое помещение.

- О своем не простом положении пострадавшие сообщил в прокуратуру. К слову, только за прошедшую неделю в ведомство обратились 53 жителя, чьи дома оказались затопленными, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

В подобных ситуациях гражданам нужно будет через суд доказывать факт своего проживания в домах. В связи с этим по поступившим заявлениям в прокуратуре города организовали проверки, итоги которых используют для обращения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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