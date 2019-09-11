2019-09-11T06:55:39+03:00
Общество

В Хабаровске пройдет чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

Среди участников талантливые люди с инвалидностью
Ольга КИВА
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В Хабаровске пройдет чемпионат профмастерства «Абилимпикс»В Хабаровске пройдет чемпионат профмастерства «Абилимпикс»Фото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске стартовал чемпионат профмастерства «Абилимпикс», в котором участвуют больше 500 человек. Среди них представители двух городских округов и 12 муниципальных районов. Напомним, в этом году соревнования пройдут в трех категориях «Школьники», «Студенты» и «Специалисты».

- Участники чемпионата будут соревноваться в разных компетенциях, например, в столярном деле, резьбе по дереву, вязанию крючком и спицами, флористике и поварском или малярном деле. Площадки будут работать на территории Арены «Ерофей» 12 сентября с 9:00 до 18:00 и 13 сентября с 9:00 до 12:00. Итоги чемпионата подведут вечером 13 сентября, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Для зрителей и участников подготовили образовательную и деловую программу. Для воспитанников школ-интернатов, детских домов организуют мастер-классы и профессиональные пробы, психологическую диагностику. Желающие смогут больше узнать насчет условий приема и обучения в техникумах и колледжах края и посетить 12 сентября ярмарку вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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