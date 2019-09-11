2019-09-11T07:22:31+03:00
Общество

На Хабаровской ТЭЦ№1 отремонтируют оборудование

Работу запланировали на период с 14 по 22 сентября
Александр ШТААЛЬ
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На Хабаровской ТЭЦ№1 отремонтируют оборудованиеНа Хабаровской ТЭЦ№1 отремонтируют оборудованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске собираются привести в порядок оборудование ТЭЦ №1. Для этого в период с 14 по 22 сентября технику полностью остановят. В планах провести ремонт арматуры бойлерных установок, деаэраторов и расходомерных шайб. Также нужно очистить деаэраторную колонку, баки-аккумуляторы и заменить участки трубопроводов.

Как отметили в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация», работу выполнят как собственными силами, так и силами подрядных организаций. На эти расходы предусмотрели больше двух с половиной миллионов рублей.

Напомним, ремонтно-восстановительные работы проводят в рамках подготовки к отопительному сезону. Такая процедура обеспечивает бесперебойную и качественную подачу воды в зимнее время года. На период отключения подачу горячего водоснабжения потребителям в зоне Хабаровской ТЭЦ-1 ограничат. Жителей города убедительно просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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