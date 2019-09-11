СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-11T07:52:17+03:00

Ущерб от паводка в Еврейской автономии оценили в два миллиарда рублей Фото: администрация Биробиджана

В отличие от событий 2013 года в этот раз удалось сократить сумму ущерба за счет предпринятых мер безопасности

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В Еврейской автономии подвели промежуточные итоги по ликвидации последствий паводка. К слову, на сегодняшний день известна сумма ущерба, причиненного стихией – больше двух миллиардов рублей. В этом году по сравнению с 2013 годом удалось сократить сумму за счет своевременных мер безопасности. Однако в этот раз под водой оказалось больше сельскохозяйственных земель.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, где вода уже сошла, работают оценочные комиссии, проводят дезинфекцию территорий. Отметим, что такого количества дождей, какие были этим летом, в регионе не фиксировали последние 50 лет.

Напомним, одним из последних на территории области похозяйничал тайфун «Линлин». В этот день шел сильный дождь, был порывистый ветер. Однако непогода не смогла испортить настроение горожан, которые 8 сентября отправились на избирательные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU