В Хабаровском крае хотят знать мнение молодых мам о профобучении в декрете

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-11T08:37:44+03:00

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В Хабаровском крае проводят социологический опрос среди молодых мам, воспитывающих детей до трех лет и детей дошкольного возраста. Основная цель этого мероприятия – узнать мнение женщин о профобучении, которое можно пройти, в том числе и во время декрета.

- С помощью анкетирования собираются выяснить, насколько высока потребность в таком обучении. Чтобы высказать свое мнение, нужно пройти по ссылке, заполнить анкету в режиме онлайн. Все полученные сведения будут использовать в обобщенном виде, - прокомментировали в краевом министерстве информационных технологий и связи.

Напомним, на сегодняшний день действуют программы по профессиональному обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком дошкольного возраста по направлению Центра занятости населения. Более подробная информация на сайте комитета по труду и занятости края, вкладка «Гражданам».

ИСТОЧНИК KP.RU