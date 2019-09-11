2019-09-11T08:55:09+03:00
Общество

В Хабаровском крае пристальней следят за мясом из-за африканской чумы

Особое внимание уделяют проверкам придорожных кафе и магазинов
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае пристальней следят за мясом из-за африканской чумыВ Хабаровском крае пристальней следят за мясом из-за африканской чумыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае усилили меры по предотвращению заноса вируса африканской чумы свиней. Напомним, сейчас в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за случаев, которые зарегистрировали на территории соседних регионов. Чтобы вирус не проник на территорию, на трассе «Хабаровск-Владивосток» работает ветеринарно-полицейский пост. Туристам настоятельно рекомендуют не ввозить на территорию региона мясную продукцию из других стран.

- Предпринимателей в крае и дальше будут информировать о необходимости приема, переработки, реализации мясной продукции только при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Владельцам крестьянских и личных подсобных хозяйств раздают памятки о диагностике африканской чумы свиней и мерах по предотвращению заноса заболевания, - прокомментировали в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Отметим, что сейчас особое внимание уделяют придорожных кафе и магазинов. В них проверяют не только наличие ветеринарных документов, но и безопасный способ утилизация отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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