В Хабаровском крае общими усилиями собрали к школе почти 14 тысяч детей
В Хабаровском крае благодаря участникам акции «Помоги собраться в школу» получилось подготовить к учебе 13 тысяч 802 ребенка. В первую очередь поддержку получили дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. У тех, кто еще может и хочет помочь несовершеннолетним, есть шанс внести свой посильный вклад – акция пока продолжается до 30 сентября.
Как отметили в краевом министерстве социальной защиты, в целом для школьников собрали вещей на сумму 20,3 миллиона рублей. Среди участников простые жители края и коммерческие организации. Неравнодушные граждане жертвуют деньги и приносят натуральную помощь в виде вещей и школьных принадлежностей.
Более подробная информация по телефону (4212) 32-62-49. Специалисты готовы ответить на любые вопросы в будние дни с 9:00 до 18:00.
Напомним, многодетные малоимущие сельские семьи для сбора ребенка в школу могут воспользоваться единовременной выплатой в размере одной тысячи 200 рублей. Заявления принимают в центрах соцподдержки по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU