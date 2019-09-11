2019-09-11T09:27:54+03:00
Общество

В Хабаровском крае общими усилиями собрали к школе почти 14 тысяч детей

За время акции «Помоги собраться в школу» собрали вещей на 20,3 миллиона рублей
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае общими усилиями собрали к школе почти 14 тысяч детейВ Хабаровском крае общими усилиями собрали к школе почти 14 тысяч детейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае благодаря участникам акции «Помоги собраться в школу» получилось подготовить к учебе 13 тысяч 802 ребенка. В первую очередь поддержку получили дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. У тех, кто еще может и хочет помочь несовершеннолетним, есть шанс внести свой посильный вклад – акция пока продолжается до 30 сентября.

Как отметили в краевом министерстве социальной защиты, в целом для школьников собрали вещей на сумму 20,3 миллиона рублей. Среди участников простые жители края и коммерческие организации. Неравнодушные граждане жертвуют деньги и приносят натуральную помощь в виде вещей и школьных принадлежностей.

Более подробная информация по телефону (4212) 32-62-49. Специалисты готовы ответить на любые вопросы в будние дни с 9:00 до 18:00.

Напомним, многодетные малоимущие сельские семьи для сбора ребенка в школу могут воспользоваться единовременной выплатой в размере одной тысячи 200 рублей. Заявления принимают в центрах соцподдержки по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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