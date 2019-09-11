Уроки в хабаровской школе сорвались из-за эвакуации

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-11T10:26:12+03:00

Однако повода для паники нет, это была учебная тревога

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В школе №68 в Хабаровске прошла учебная эвакуация, как будто случился пожар. Тренировку для учеников и преподавателей устроили вчера, 10 сентября. Началось все с включения автоматической пожарной сигнализации, услышав которую здание покинули в общей сложности 900 человек.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, с эвакуацией проблем не возникло. Ученики быстро сориентировались и выстроились на спортивной площадке школы для проведения переклички. За действиями школьников и ответственных за эвакуацию учителей наблюдали инспекторы Госпожнадзора МЧС России.

При этом во время тренировки нашелся все-таки один недочет - не сразу обнаружили пожарные гидранты на территории школы. Как выяснилось, они все-таки есть, но указатели отсутствовали либо по каким-то причинам были закрашены.

Жителям города напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU