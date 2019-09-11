Мэрия Комсомольска отбила у горожанина захваченный кусок земли

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-11T11:01:50+03:00

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Житель Комсомольска-на-Амуре решил тихонько освоить кусок земли. Он поставил на участке гараж и начал им пользоваться. При этом горожанин то ли не знал, то ли забыл оформить специальные документы на пользование этой территорией. Эту ошибку вскоре исправили правоохранители.

- Администрация города Юности обратилась в суд с иском об освобождении земельного участка. Учитывая доводы истца, служители Фемиды обязали горожанина освободить земельный участок путем демонтажа гаража. Однако сам нарушитель не торопился исполнять это требование, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Владелец гаража упирался некоторое время, но вскоре осознал, что от ответственности не уйти. Его также предупредили, что за неисполнение решения его могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Мужчина взвесил все «за» и «против» и решил, что проще избавить от гаража. Вскоре бокс с участка исчез.

ИСТОЧНИК KP.RU