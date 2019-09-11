В Еврейской автономии 77 домов освободили от воды

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-11T11:34:10+03:00

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В Еврейской автономии вода ушла из 77 жилых домов, стали суше 790 приусадебных участка. Такую информацию предоставили в ГУ МЧС России по ЕАО по состоянию на 11 сентября. На сегодняшний день пока подтоплен 41 населенный пункт в Биробиджане, Октябрьском, Ленинском, Смидовичском и Биробиджанском районах. В пунктах временного размещения сейчас находятся 29 человек, 13 из которых дети.

В регионе продолжаются работы по откачке грунтовых и дождевых вод. Объем работ превышает 520 тысяч кубометров воды в сутки. Пострадавшим привозят питьевую воду и оказывают адресную помощь. Территории, откуда вода ушла, обеззараживают, дома, освобожденные от воды, просушивают. Уже расчищены 222 подворья, 20 ливневок, прорылио 350 канав, вывезли 87,5 кубометров мусора.

Напомним, на ликвидации последствий наводнения в области работает группировка сил и средств в количестве около 750 человек, 134 единицы техники, в том числе от МЧС России задействованы 132 человека и 28 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU