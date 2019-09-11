В Хабаровском крае появится предприятие по переработке шин

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-11T12:11:07+03:00

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В Хабаровском крае собираются запустить предприятие по переработке шин. Предполагается, что организация будет находиться на инвестиционной площадке «Ракитное». О реализации этого проекта представители региона договорились с делегатами их Татарстана во время Восточного экономического форума.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в Машиностроительном кластере республики подтвердил намерения участвовать в адаптации предприятия по переработке шин на площадке «Ракитное». Реализовывать проект собираются с четвертого квартала этого года. По задумке, машиностроительный кластер будет скупать всю произведенную на хабаровском предприятии продукцию.

Среди прочих вопросов во время форума также обсуждали производство автомобильных самосвальных прицепов большой грузоподъемности и сборку из комплектующих автономных газовых электрогенераторов. Ранее площадка «Ракитное» заинтересовала представителей Кореи, которые также намерены наладить здесь свое производство.

ИСТОЧНИК KP.RU