2019-09-11T09:54:40+03:00
Происшествия

Цепная собака покусала четырехлетнюю девочку в Комсомольске

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело
Александр ШТААЛЬ
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Цепная собака покусала четырехлетнюю девочку в КомсомольскеЦепная собака покусала четырехлетнюю девочку в КомсомольскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре четырехлетнюю девочку покусала цепная собака. Так животное отреагировало, когда ребенок забрался на чужой дачный участок. Пострадавшая всего лишь хотела забрать случайно закатившийся на территорию мяч, который лежал в аккурат рядом с собачьей будкой.

- Происшествие случилось 9 сентября на окраине города Юности. На чужую территорию мяч закатился, когда девочка играла с другими детьми. После нападения собаки девочку с травмами доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медпомощь, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

По факту случившегося уже возбудили и расследуют уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины инцидента. По предварительной информации, семью, в которой воспитывается пострадавший ребенок, характеризуют удовлетворительно, на учете в органах профилактики она не состоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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