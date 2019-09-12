Погода в Хабаровске на 12 сентября 2019 года: +22, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью +7+9. Днем +20+22.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +8+10. Днем +20+22.
В Бикине без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +20+22.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +19+21.
В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +19+21.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +18+20.
В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +14+16.
ИСТОЧНИК KP.RU