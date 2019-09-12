2019-09-12T00:56:05+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 12 сентября 2019 года: +22, без осадков

Возможно будет немного дождливо на севере региона
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 12 сентября 2019 года: +22, без осадковПогода в Хабаровске на 12 сентября 2019 года: +22, без осадковФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью +7+9. Днем +20+22.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +8+10. Днем +20+22.

В Бикине без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +20+22.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +19+21.

В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +19+21.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +18+20.

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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