Путешествующий плюшевый лосось напомнит об исчезающей рыбе в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 01:31 2019-09-12T01:31:36+03:00

Стая игрушечной рыбы будет путешествовать по региону во время осенней путины

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В Хабаровском рае готовятся провести КетАмарафон, цель которого привлечь внимание к исчезающей рыбе. Провести акцию собираются во время осенней путины. По задумке авторов проекта, стая плюшевой кеты начнет путешествие в Николаевске-на-Амуре, где уже идет подготовка к этому событию.

- В планах также провести 12 сентября круглый стол, посвященный предстоящему предприятию. Участники этого мероприятия обсудят проблему сохранения лосося, посмотрят фильм «Лосось в мутной воде» кинопроекта «Планета Тайга», познакомятся с выставкой книг об Амуре и его рыбном богатстве, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Начиная с 12 сентября плюшевые кетины «поплывут» в Комсомольский и Болоньский заповедники, в национальный парк «Анюйский» и заповедник «Большехехцирский». Марафон также охватит Еврейскую автономию, Амурскую область и Приморский край. Закончится «заплыв» в заповеднике «Уссурийский» 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU