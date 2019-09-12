2019-09-12T02:46:12+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае остановили поток самодельного алкоголя

По версии следствия, фигуранты заказывали этиловый спирт через интернет и из него изготавливали продукцию
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае остановили поток самодельного алкоголяВ Хабаровском крае остановили поток самодельного алкоголяФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровске возбудили уголовное дело на бизнесменов, которые зарабатывали на алкогольном фальсификате. Среди фигурантов три жителя Амурска. Их задумка была предельно проста – они через интернет заказывали этиловый спирт, этикетки с логотипами известных брендов, а также поддельные акцизные марки и тару. Покупки доставляли из Москвы, Кемерово и Новосибирске.

Дальше, по версии следствия, подозреваемые изготавливали из спирта горячительные напитки, разливали их по бутылкам. Готовую продукцию они собирались продавать. При этом производством задержанные занимались в арендованных гаражах в Амурске и Комсомольске-на-Амуре.

- При обыске у фигурантов изъяли около 14 тысяч бутылок с алкоголем. Также правоохранители обнаружили оборудование, тару, поддельные акцизные марки и этикетки. Алкогольную продукцию направили на экспертизу, - прокомментировала МВД России Ирина Волк. – Подозреваемые пока находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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