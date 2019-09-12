СЕГОДНЯ 03:17 2019-09-12T03:17:23+03:00

С водителей в центре Хабаровске выбили долгов на 130 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В центре Хабаровска должникам из числа водителей устроили небольшую засаду. На стационарном посту ГИБДД, расположенном рядом с площадью имени Ленина вместе работали судебные приставы, сотрудники налоговой и автоинспекторы. Суть этого действия сводилась к сверке данных водителей с информацией из базы данных АИС ФССП России.

- В ходе рейда нашлись должники, которым вручили требования об оплатах и предупреждения об административной и уголовной ответственности. Застигнутые врасплох водители крепко задумались о сложившейся ситуации, некоторые из них даже сразу оплатили долги, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Рассчитаться можно было сразу на посту через POS-терминалы. В общей сложности неплательщики расстались с суммой более 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU