У многодетных семей в Хабаровском крае будет новая форма поддержки

СЕГОДНЯ 03:51 2019-09-12T03:51:53+03:00

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В Хабаровском крае собираются пересмотреть правила предоставления льгот многодетным семьям. К такому решению пришли после обращения мамы трех детей во время личного приема губернатора. Жительница Ванинского района акцентировала внимание на том, что при достижении одним из детей трудоспособного возраста семья лишается привилегий. В частности, речь идет о 30-процентном снижении стоимости оплаты коммунальных услуг и ежемесячной денежной выплате на проезд школьников.

- Собеседница попросила пересмотреть статус многодетных семей и увеличить объемы поддержки. Она обратила внимание на то, что дети после школы продолжают учебу в высших либо средне-специальных учебных заведениях, расходы семьи не уменьшаются, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в крае сейчас 17,5 тысяч многодетных семей. Чтобы обеспечить их благополучие, нужно изучить вопрос дополнительной поддержки и внести поправки в региональный закон.

ИСТОЧНИК KP.RU