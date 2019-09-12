Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 12 сентября 2019 года, 574 сантиметра

СЕГОДНЯ 02:15 2019-09-12T02:15:43+03:00

Ожидается спад в ближайшие два дня еще на 10-15 сантиметров

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Уровень Амура у Хабаровска сегодня утром, 12 сентября, на отметке в 574 сантиметра. По прогнозам гидрологов, в течение двух суток ожидается спад еще на 10-15 сантиметров. Такие данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На уровне отметок опасного явления вода в Амуре на участке Елабуга – Богородское, на уровне неблагоприятного явления – у Хабаровска и у села Тахта. Начался спад воды в Нанайском районе у села Малмыж, у Комсомольска-на-Амуре в течение суток существенного изменения уровня воды не ожидается. Напомним, у города Юности спад воды начнется 13-14 сентября.

Отметим также, что на реках Амгунь и Нимелен наблюдают интенсивные подъемы уровней воды. Показатели в этом случае 50-157 сантиметров в сутки. На сегодняшний день остаются подтопленными поймы рек Уссури, Бурея, Урми, Амгунь, Манома, Тунгуска и Кур.

ИСТОЧНИК KP.RU