В кинотеатре «Родина» в Биробиджане взяли паузу с 12 сентября

СЕГОДНЯ 04:28 2019-09-12T04:28:27+03:00

Учреждение не будет работать в связи с исполнением решения суда

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В Биробиджане в кинотеатре «Родина» взяли паузу – с 12 сентября учреждение не будет работать в связи с исполнением судебного решения. Напомним, предыдущие владельцы кинотеатра требовали вернуть им звуковые панели и элементы декора. Мирно стороны не смогли договориться, в итоге вопрос пришлось решать в суде.

- Пока длились тяжбы, нынешняя администрация учреждения уже позаботилась о покупке материалов, необходимых для быстрого возобновления работы. Правда, теперь нужно время, чтобы доставить и установить оборудования. Вынужденная пауза в работе учреждения продлиться до 1 ноября, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, за время, пока культурное учреждение возвращали в муниципальную собственность, удалось купить новое оборудование, кресла в «красный зал», кассовое оборудование и охранную сигнализацию. Также перезаключили договоры с новыми кинопрокатчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU