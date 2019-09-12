2019-09-12T04:54:40+03:00
Происшествия

Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 12 сентября 2019 года, 829 сантиметров

За последние сутки река не поднялась
Ольга КИВА
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Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 12 сентября 2019 года, 829 сантиметровУровень Амура у Комсомольска сегодня, 12 сентября 2019 года, 829 сантиметровФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 12 сентября, остался таким же как вчера – 829 сантиметров. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города. По прогнозам гидрологов, в ближайшие сутки подъем воды не ожидается. Напомним также, что 13-14 прогнозируют начало спада воды.

Ранее сообщалось, что у краевой столицы уровень Амура опустился до отметки в 574 сантиметра. В ближайшие два дня вода отступит еще на 10-15 сантиметров. К слову, спад воды в Амуре также отмечают в Нанайском районе у села Малмыж, сдает позиции и река Уссури, на отдельных ее участках сохраняются неблагоприятные отметки уровня воды.

На реках Амгунь и Нимелен наблюдают интенсивные подъемы уровней воды. Показатели в этом случае 50-157 сантиметров в сутки.

Жителям края напоминаю, что в экстренных ситуациях нужно звонить по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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