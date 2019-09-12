2019-09-12T05:28:15+03:00
Политика

Белорусские военные под Хабаровском перенимают опыт снайпинга

Участникам тренировки демонстрируют организацию и маскировку позиций для снайперской пары или группы
Александр ШТААЛЬ
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Белорусские военные под Хабаровском перенимают опыт снайпингаБелорусские военные под Хабаровском перенимают опыт снайпингаФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Под Хабаровском проходит сбор по снайпингу с участием белорусских военнослужащих. Среди участников тренировки Военнослужащие из Белоруссии, которые собираются перенять опыт российских бойцов. Основную часть времени бойцы проведут на полигоне «Князе-Волконский».

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, во время тренировки проведут тренинги по порядку выхода в районы действий снайпера, пары и группы. Также военнослужащие отработают методы обнаружения мин и самодельных минно-взрывных устройств. Белорусским коллегам продемонстрируют организацию и маскировку позиций для снайперской пары или группы. Кроме того, гости освоят особенности оборудования позиций в лесу, зданиях, горной местности и вблизи дорог.

Во время тренировки военные будут наблюдать за условным врагом как невооруженным глазом, так и с помощью бинокля, прицела, перископа. Отдельное внимание инструкторы уделят развитию у бойцов тонкой зрительной и тактильной чувствительности, зрительно-двигательной координации и вестибулярного аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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