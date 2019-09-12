В Хабаровске обеззараживают салоны автобусов

СЕГОДНЯ 05:56 2019-09-12T05:56:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске дезинфекторы обрабатывают салоны автобусов. Это необходимая мера в период прохождения паводка. Из-за большой воды увеличивается риск распространения различных заболеваний, предотвратить которое можно, в том числе и за счет такой профилактической работы.

- На сегодняшний день в городе подтоплены 405 частных домовладений и 26 объектов социально-культурной сферы. При этом в зоне паводка оказались ямы с нечистотами и свалки. Когда большая вода окончательно отступит, территории также обработают дезинфицирующими средствами, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в августе и сентябре регистрируют большое количество случаев заражения энтеровирусом. Количество обращений доходит до 120 в неделю. Жителям города настоятельно рекомендуют не откладывать поход к врачу, если появились первые симптомы заболевания. Среди признаков энтеровируса высокая температура, кишечные расстройства, сильная головная боль.

ИСТОЧНИК KP.RU