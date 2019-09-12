В Комсомольске с 12 сентября изменили автобусный маршрут №11
В Комсомольске-на-Амуре скорректировали автобусный маршрут №11. Так, отправляясь от Автовокзала общественный транспорт будет следовать от остановки «Драматический театр» по проспекту Интернациональный в сторону улицы Дзержинского. По ходу движения автобус будет останавливаться на «Магазине» и «Дворце творчества». Далее разворот на пересечении с улицей Дзержинского, а после этого едет согласно установленной схеме движения.
Когда автобус будет отъезжать от улицы Дикопольцева, то маршрут будет выглядеть так: от остановки «проспект Интернациональный» по проспекту Интернациональному в сторону улицы Дзержинского. Будут остановки на «Магазине», «Дворце творчества», потом разворот на пересечении с улицей Дзержинского и далее по установленной схеме движения.
Как сообщили в городской администрации, новые правила начали действовать с 12 сентября. Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU